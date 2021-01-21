Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе в хвилину релаксу

На фото Ебі позує в білому топі з великим декольте і штанях. Зірка сиділа на дивані, а волосся залишила розпущеним. Красуня доповнила образ яскравим мейкапом, який додав пікантності кадру. Ретчфорд знімала себе на телефон, показуючи ідеальний ракурс, щоб оцінити пишний бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але зазвичай зірку радують компліментами:

"Моя Ебігейл", "бажаю, щоб ти зробила ще один календар косплея", " тіло обличчя! все дає", "ти завжди виглядаєш приголомшливо для мене", "Королева", "Ти виглядаєш фантастично і чудово, дитинко", "ти красива і мила", "Абсолютно красиво", "а який погляд", "OMG Ти виглядаєш приголомшливо гаряче і приголомшливо".

Повідомлялося, що американська модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд записала грайливе відео, лежачи на дивані.

Ебі постала в сірому купальнику з рожевими акцентами. Великі груди моделі ледве вміщалася в маленькому бікіні. Бюст обтягнули крихітні клаптики, а тонка бретелька між ними небезпечно натягнулася.

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