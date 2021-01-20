Стан знаменитої російської актриси Аліси Фрейндліх дуже важкий
Зірка "службового роману" була госпіталізована з китайським вірусом ще в кінці 2020 року. Однак незважаючи на всі зусилля лікарів, її стан як і раніше залишається важким, більш того, з'явилися нові факти, які не радують, передає КП.
Зараз Аліса Фрейндліх лежить в лікарні в Санкт-Петербурзі. Там вона перебуває з 28 грудня минулого року, а захворіла вона ще 18 грудня. Ряд ЗМІ повідомляв, що народна артистка СРСР в реанімації на апараті ШВЛ. Потім стало відомо про поліпшення стану. Однак ураження легенів у неї становило 80%, а значить, лікування буде довгим.
Більш того, через одне ускладнення лікарі не можуть застосовувати ряд медикаментів.
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Справа в тому, що у Аліси Фрейндліх виявили кісту в печінці. Це ускладнює лікування. Також негативним фактором стало багаторічне куріння. Більш того, за даними ЗМІ, актриса перенесла цитокіновий шторм – стан, з якого рідко кому вдається вибратися живим.
Ще одним фактором, хто заважає одужанню назвали надмірну стрункість. Артистці нібито трохи не вистачає маси тіла, щоб на повну силу боротися з хворобою.
Поруч з Алісою Фрейндліх регулярно перебувала її 52-річна дочка Варвара. У неї також незабаром діагностували Китайський вірус. Більш того, небезпечним вірусом заразилася внучка актриси Анна і ще одна родичка. Всіх їх госпіталізували.
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