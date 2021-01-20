Українці будуть тривалий період жити з пандемією коронавірусу

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Країна".

Він уточнив, що в МОЗ не виключають, що 2021 рік пройде під знаком COVID-19, але сподіваються, що ситуація не буде такою важкою, як в 2020-му, і карантинні обмеження можна буде послабити.

"Якщо серйозно, коронавірус-абсолютно нова хвороба, яку ніхто до кінця ще не розуміє. Починаючи від симптоматики і закінчуючи наслідками. Всі слабо собі віддають звіт, у що це може вилитися", – зазначив міністр.

Він сказав, що у випадку з COVID - 19 хочеться вірити в краще. Кількість хворих українців потенційно має знизитися, коли в країні почнеться вакцинація.

"У мене є бажання, щоб вже до літа 2021-го карантин був практично скасований", – вказав міністр. Він уточнив, що мова йде не про скасування масок – їх, швидше за все, будуть продовжувати носити в закритих приміщеннях – але інші карантинні обмеження можна буде звести до мінімуму.

Нагадаємо, що станом на 20 січня коронавірусом у світі та в Україні захворіли 96,6 млн осіб. За минулу добу інфекцію виявили ще у 585 тис.пацієнтів. Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) побоюються, що рівень смертності від СOVID-19 незабаром досягне 100 тис. за тиждень.



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