Останнім часом коронавірус в Україні дуже сильно "помолодшав"

Зокрема, в Україні спостерігається збільшення кількості випадків коронавірусу серед молодих людей

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Страна".

Він уточнив, що в листопаді-2020 від загальної кількості хворих 3,1% становили особи молодше 18 років, а вже в грудні – 5,9%. При цьому за весь час пандемії від COVID-19 в країні померли 15 дітей.

До всього іншого, міністр охорони здоров'я підкреслив, що останнім часом інфіковані діти також почали переносити хворобу важче, ніж на початку пандемії.

"Також змінилася пропорція серед людей до 40 років, більше людей цієї вікової категорії зараз опиняється в реанімації. Насправді, це дуже мерзенна хвороба", - підкреслив він.

Нагадаємо, що станом на 20 січня коронавірусом у світі та в Україні захворіли 96,6 млн осіб. За минулу добу інфекцію виявили ще у 585 тис.пацієнтів. Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) побоюються, що рівень смертності від СOVID-19 незабаром досягне 100 тис. за тиждень.



Тим часом у Києві за останню добу зафіксували ще 606 заражень коронавірусом, в результаті чого кількість підтверджених з початку пандемії випадків зросла до 124 240.

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