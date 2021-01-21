Два вибухи, влаштовані терористами-смертниками, прогриміли в четвер, 21 січня, на ринку в центрі іракської столиці Багдад

Оперативне командування повідомило, що два терористи-смертники підірвали свої вибухові пристрої на відкритому ринку вживаного одягу, пише Deutsche Welle.

Перший терорист-смертник увірвався на ринок і заявив, що відчуває себе погано, навколо нього зібралися люди. Потім він привів у дію свою вибухівку. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Коли люди зібралися навколо жертв, другий нападник привів у дію свою бомбу.

Кадри події публікують в мережі.

The moment of the second suicide attack in Baghdad #Iraq pic.twitter.com/0tsxTNwEgW — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021

Згідно з початковими повідомленнями, в результаті двох вибухів терористів-смертників на ринку в центрі Багдада в четвер загинула щонайменше 21 людина.

В результаті нападу постраждали ще не менше 50 осіб.

Пізніше з'явилися дані, що кількість жертв зросла до 31.

Число загиблих в результаті нападу може ще зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Warning: Graphic content, explosions in a busy street market in #Baghdad left scores of dead and wounded civilians pic.twitter.com/KGWA7a3n1I — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021

Поки жодна група не взяла на себе відповідальність за вибухи.

У ЗМІ зазначають, що після військової поразки терористів «Ісламської держави» в Іраку в 2017 році таких подій у місті майже не було.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів у центрі столиці, багато поранених: перші подробиці і кадри з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, вибух прогримів у церкві, старий храм спалахнув як сірник: кадри і перші деталі НП.

Також Politeka писала, що ракетні удари обрушилися на посольство США в Іраку, є постраждалі: подробиці атаки.