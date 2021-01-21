Два вибухи, влаштовані терористами-смертниками, прогриміли в четвер, 21 січня, на ринку в центрі іракської столиці Багдад
Оперативне командування повідомило, що два терористи-смертники підірвали свої вибухові пристрої на відкритому ринку вживаного одягу, пише Deutsche Welle.
Перший терорист-смертник увірвався на ринок і заявив, що відчуває себе погано, навколо нього зібралися люди. Потім він привів у дію свою вибухівку. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Коли люди зібралися навколо жертв, другий нападник привів у дію свою бомбу.
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Кадри події публікують в мережі.
Згідно з початковими повідомленнями, в результаті двох вибухів терористів-смертників на ринку в центрі Багдада в четвер загинула щонайменше 21 людина.
В результаті нападу постраждали ще не менше 50 осіб.
Пізніше з'явилися дані, що кількість жертв зросла до 31.
Число загиблих в результаті нападу може ще зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.
Поки жодна група не взяла на себе відповідальність за вибухи.
У ЗМІ зазначають, що після військової поразки терористів «Ісламської держави» в Іраку в 2017 році таких подій у місті майже не було.
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