Українські зірки сумують за культовим дизайнером Сергієм Єрмаковим, який залишив після себе багато приємних спогадів

Як повідомляє Politeka.net, про смерть 48-річного кутюр'є стало відомо 20 січня. Останні кілька років Сергій важко хворів, він не міг переміщатися без інвалідного візка, втрачав зір, але продовжував творити.

Актриса Ольга Сумська у своєму мікроблозі "Instagram" поділилася своїм горем від втрати друга: "Прощай, Сергійко. Творець жіночого щастя, наш Кутюр'є!". Вона розмістила спільне фото, на якому придбала дизайнера, який розташувався на стільці в стильному піджаку, білій футболці і окулярах.

Маша Єфросиніна розповіла, як Сергій Єрмаков прославив Україну під час "Євробачення" в 2005 році, яке їй довелося вести. Під час підготовки гостро виникло питання з нарядом, адже телеведуча хотів справити враження на весь світ.

"Я йду до свого друга-дизайнера Сергія Єрмакова і кажу: "А зможеш за два тижні створити шедевр? Щоб весь світ побачив, що в Україні можуть!". Він відповів: "Будеш блищати!"... Сергій називав його "Русалка"... І про нього написала вся світова преса... Я блищала, як обіцяв дизайнер, і ще рік після отримувала захоплені відгуки людей... Сьогодні Сергію не стало! Але я вирішила розповісти вам цю історію, тому що найкраща пам'ять для художника - це його роботи!",- поділилася вона спогадами про покійного. У коментарях її колега Леся Нікітюк також відреагувала на сумну подію: "світла пам'ять!".

Співачка Камалія теж написала в мікроблозі, що Єрмаков назавжди запам'ятається на батьківщині і в усьому світі завдяки чудовим дизайнерським вбранням:

"Сергію, дорогий, як же так?.. Ти назавжди залишишся жити в твоїх шедевральних творіннях. Царство Небесне, Друг".

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