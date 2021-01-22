Екс-учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко вразила шанувальників розкутою витівкою в сміливому образі

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в одному лише чорному шкіряному піджаку. Верхній одяг прикрив тіло співачки до стегон, а нижче відкрився спокусливий вигляд на її голі ніжки.

Анастасія Кумейко зібрала волосся в хвіст і відкинула їх назад, повернувши голову геть від камери. Вона надала кадру більшої пікантності, сунувши руку за пазуху.

"Як Ви там, тримаєтеся?",- поцікавилася діджей Nana в описі до фото.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зухвалого вигляду Анастасії і засипали її приємними коментарями про стиль і красу:

"Все так серйозно, але красиво"; " у вас там серце?"; "Хороший піджачок"; "як привабливо"; "Приголомшлива Нана 🖤 відчуваю, що можу"; "Ну що за жінка?!🔥 "; "Якась незвичайна зачіска, Анастасія)"; " тримаюся, дивлячись на тебе Насть!!!!!"; "Залишайся в теплі, Анастасія".

Раніше Кумейко позувала на пляжі у чорному бікіні, опустившись на коліна. Зірка повернулася до камери спиною і продемонструвала пружні сідниці. Волосся дівчина залишила розпущеним, а здалася біля екзотичної рослини.

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