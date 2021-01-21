У Парижі зупинилося серце знаменитої актриси і колишньої дружини Алена Делона Наталі Делон

Французька актриса пішла з життя в четвер, 21 січня, у віці 79 років. Трагічну новину повідомив їх з Аленом Делоном син Ентоні.

"Спочивай з миром, мама", - написав 56-річний актор Ентоні Делон.

Він розкрив, що Наталі боролася з онкологією, проте врешті-решт хвороба перемогла. Перед смертю Наталі Делон перебувала в оточенні своїх близьких.

Наталі Делон (до заміжжя Бартелемі) була першою і єдиною дружиною Алена Делона. У свій час саме завдяки йому вона потрапила в кінематограф. Актриса зіграла в десятці фільмів. Особливим успіхом користувалася їх з Делоном спільна картина "Самурай" (1967 року). У шлюбі з легендарним актором Наталі прожила чотири роки, однак і після розлучення вона продовжила зніматися в кіно.

Відзначимо, що сам Ален Делон в минулому році переніс інсульт і був госпіталізований. Тоді і Наталі, і Ентоні перебували з ним у лікарні.

Нагадаємо, що після інсульту у Делона стався крововилив і утворилося небажане скупчення крові всередині організму, у зв'язку з чим артисту доводилося відновлюватися в елітній клініці Швейцарії.

Шанувальники всесвітньо відомого актора були так налякані цією новиною, що почали шукати в інтернеті інформацію про те, чи дійсно їх кумир помер.

Нагадаємо, син Алена Делона вразив визнанням після чуток про його смерть, «ми не могли..."»

Як повідомляла Politeka, не стало знаменитого актора, його фільмами насолоджувалися мільйони.

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