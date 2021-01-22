Мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск готовий розпрощатися з $100 млн, але за певних умов

Про це бізнесмен і філантроп написав у своєму особистому мікроблозі Twitter.

Так, засновник SpaceX Ілон Маск готовий передати велику суму грошей людині, яка зможе придумати кращу технологію уловлювання водню.

"Я жертвую 100 мільйонів доларів (~2,8 млрд гривень-ред.) на приз за кращу технологію уловлювання вуглецю", - написав Ілон Маск у своєму особистому мікроблозі.

Більш того, мільярдер в Twitter додав, що подробиці конкурсу повідомив вже наступного тижня.

Користувачі соцмережі пожвавилися і залишили сотні захоплених коментарів під твітами Ілона Маска, і стали ставити навідні запитання.

"Будь ласка, поясніть мені, чим лерева можуть хоч якось допомогти. Не враховуючи того факту, що вам потрібен величезний новий ліс, щоб вони мали бажаний ефект, через століття або близько того дерево мертве, розкладається або згорає, а CO2 знову повертається", "якщо ніхто не придумає нічого кращого, ніж дерева ... Давайте посадимо дерева", " Моя картина Тесла підкорить серця всього вуглецю, тому ти можеш вразити мене цими 100 мільйонами братан!". "Чим більше вуглецю в нашій атмосфері, тим більше тепла він утримує на Землі. З "уловлюванням вуглецю" ми зможемо допомогти регулювати температуру на Землі (зупинити глобальне потепління)", - написали вони під публікацією.

"Це хороший шлях для повністю відновлюваної енергії ракет, тому частково вирішує проблему, але вуглеводні з більш довгим ланцюгом, ніж CH4, необхідні, щоб залишатися твердими при кімнатній температурі", - додав Ілон Маск під своїм основним твіттом, відповідаючи на один з питанням передплатника.

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