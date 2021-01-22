Чоловік співачки Наташі Корольової, стриптизер Тарзан, ошелешив зухвалим фото без одягу

Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) поділився новими кадрами у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Одного разу на Занзібарі", - підписав він знімок.

Тарзан зображений без одягу, тільки шматок тканини пов'язаний у нього на стегнах. Він стоїть широко розставивши ноги, піднявши вгору руки, в яких тримає спис. При цьому на руках у нього червоні плями. Видно, що фото зроблено вночі.

Нагадаємо, Наташа Корольова на Занзібарі знімалася в шоу»Плем'я". Цілий місяць вона жила без благ цивілізації. Співачка навчила місцевих дітей співати» маленьку країну", прийняла пологи у аборигенки і взяла участь в полюванні і шаманських обрядах.

Через деякий час до неї приєднався і чоловік. Однак поява Тарзана стало для неї несподіванкою.

"Ялинки-Палиці, Тільки я змилася, тільки стала обживатися в племені і йти думками від усього... Поява Серьоги була великим обломом", - говорила тоді співачка.

Схоже, що саме там і зроблено фото, яке вирішив показати Тарзан.

"Ви як справжній африканець», «з тигром бився», «треба там залишитися, Це місце для тебе», "А що з руками?", «Краса», - пишуть в коментарях.

Нагадавши, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради Наташі Корольової.

Як повідомляла Politeka, неголений і роздягнений Тарзан похвалився свободою далеко від королевою.

Також Politeka писала, що Тарзан втік від Наташі Корольової після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі.