Чоловік співачки Наташі Корольової, стриптизер Тарзан, ошелешив зухвалим фото без одягу
Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) поділився новими кадрами у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
"Одного разу на Занзібарі", - підписав він знімок.
Тарзан зображений без одягу, тільки шматок тканини пов'язаний у нього на стегнах. Він стоїть широко розставивши ноги, піднявши вгору руки, в яких тримає спис. При цьому на руках у нього червоні плями. Видно, що фото зроблено вночі.
Нагадаємо, Наташа Корольова на Занзібарі знімалася в шоу»Плем'я". Цілий місяць вона жила без благ цивілізації. Співачка навчила місцевих дітей співати» маленьку країну", прийняла пологи у аборигенки і взяла участь в полюванні і шаманських обрядах.
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Через деякий час до неї приєднався і чоловік. Однак поява Тарзана стало для неї несподіванкою.
"Ялинки-Палиці, Тільки я змилася, тільки стала обживатися в племені і йти думками від усього... Поява Серьоги була великим обломом", - говорила тоді співачка.
Схоже, що саме там і зроблено фото, яке вирішив показати Тарзан.
"Ви як справжній африканець», «з тигром бився», «треба там залишитися, Це місце для тебе», "А що з руками?", «Краса», - пишуть в коментарях.
Нагадавши, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради Наташі Корольової.
Як повідомляла Politeka, неголений і роздягнений Тарзан похвалився свободою далеко від королевою.
Також Politeka писала, що Тарзан втік від Наташі Корольової після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі.