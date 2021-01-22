Відома модель і DJ Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі

На фото Кім здалася в червоній сукні, яке було досить маленьким. Лі спокусливо вигнулася, лежачи на підлозі. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, а образ доповнила зірка туфлями. Модель дивилася прямо в об'єктив камери, додавши кадру особливого шарму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вау, вона приголомшлива. Вона вона теж талановита і наш DJ похоті 2021 року", - написано під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають коментарями:

"Привіт, погана дупа!", "Красивий знімок"," прекрасна"," Богиня"," прекрасне фото"," просто приголомшливо"," шикарна леді", " виглядає зовсім інакше в цьому стилі, мені подобається, дитинко!", "Божевільна леді", "обожнюю наряд", " Тепер це супер-полум'я!", "Ви і @jianetti зробите приголомшливий колаб".

Ми писали, що відома модель Кім Лі, яку прозвали корейської Кардашьян, полонила мережу спокусливим танцем.

Цього разу красуня вирішила подражнити публіку рухаючись під музику. Кім Лі вбралася у вечірню сукню з відкритими плечима, яке відкривало погляди на значне декольте красуні.

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