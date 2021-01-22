Відома співачка з українським корінням Анна Седокова показала, як розважається на пляжі в одному крихітному бікіні
Після того, як Седокова отримала хвилю насмішок і критики на адресу її поста про сім'ю, виховання і дочки, вона вирішила обмежити доступ до постів і заявила, що більше не має наміру вислуховувати потік негативу на свою адресу.
Після цього співачка вирушила з дітьми на відпочинок, де планує зустрітися зі своєю другою дочкою Монікою. Зараз же зірка у всю веселиться на сонячному пляжі і розважається в бікіні, вимазавшись маслом і підігріваючи інтерес до своєї персони.
"Без тебе мене немає. Не можу з собою вдіяти. Що це знати, що я люблю тебе, дитина?» ,- написала Седокова, обмежуючи доступ до коментарів.
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Серед перших коментаторів виявилися лише її коханий і новоспечений чоловік Яніс Тінна, а також колега і телеведуча Леся Нікітюк.
Також Седокова похвалилася ідеальною засмагою, одягнувшись в один халат.
«А у вас є улюблена процедура на вихід? Перед важливими подіями і, звичайно ж, перед Новим роком я завжди віддаю перевагу дермальному стимулятору...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Седокова позує в одному халаті, демонструючи ідеальне обличчя і бездоганну засмагу.
"Обожнюю«,» о, мені дерматолог кожен місяць робить таке«,» бомбезний вигляд, добре відгодувалася«," мені здається, найкраще спорт, харчування і холодний душ, а ще відсутність алкоголю а раціоні. Це найбільше впливає на наш зовнішній вигляд«, " як завжди чудово виглядаєте, Анна!", "бездоганний вигляд", - пишуть її шанувальники.
Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках
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