Молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде показала фігуру на радість фанатам, а також зробила зізнання
Публікація з'явилася на особистій сторінці виконавиці в Instagram, передає Politeka.net
Як відомо, 24-річна виконавиця співає різними мовами, серед яких іспанською, російською та португальською. Також вона володіє українською та англійською мовами. Дівчина співпрацює з продюсерським центром Олексія Потапенка (Потап) і його екс-дружини Ірини Горової, а також активно викладає знімки, як аматорські, так і студійні на сторінках соцмереж.
Тим більше, що співачці є, що показати. Вона володіє чудовою фігурою: витонченою талією, пружними стегнами і хвилюючими вигинами.
Співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Корольову про пощаду: "Я боюся..."
Переможниця "Холостяка" Ульянова висловилася про почуття до Макса Михайлюка: "Це нестерпно"
Сумську, Нікітюк, Камалію та інших зірок вразила звістка про смерть відомого українця: "Прощай, Сергію"
Зірка "Дизель шоу" Євген Нікішин показав дітей і красуню-дружину, рідкісні фото: "Схуд на 20 кг!"
Трагедія в родині Чапкіса, внучка легенди "Танців з зірками" показала останнє фото: "Безмірний біль втратити тебе"
Так, на останньому фото Андраде попозувала в шкіряному бюстгальтері і широких ультрамодних штанях, показавши свою фігуру. Крім того, дівчина зізналася, саме Україна допомогла їй сформуватися як особистість.
"Моментами, в Україні я відчуваю себе як вдома. Я сформувалася тут як особистість. Мені здається саме ця країна допомогла мені стати тією Мішель, яка я зараз і займатися тією справою, до якої лежить моя душа», - зізналася співачка.
Нагадавши, улюблениця Потапа Мішель Андраде безсовісно відчинила піджак, засвітивши " Вишеньки"
А ще Politeka писала, що безсоромна підопічна Потапа Мішель Андраде потрясла принадами в дикому угарі
Також Politeka повідомляла, що юна улюблениця Потапа Мішель Андраде зважилася на пікантну фотосесію в новому іміджі