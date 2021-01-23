Співачці є що сказати і показати

Молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде показала фігуру на радість фанатам, а також зробила зізнання

Публікація з'явилася на особистій сторінці виконавиці в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, 24-річна виконавиця співає різними мовами, серед яких іспанською, російською та португальською. Також вона володіє українською та англійською мовами. Дівчина співпрацює з продюсерським центром Олексія Потапенка (Потап) і його екс-дружини Ірини Горової, а також активно викладає знімки, як аматорські, так і студійні на сторінках соцмереж.

Тим більше, що співачці є, що показати. Вона володіє чудовою фігурою: витонченою талією, пружними стегнами і хвилюючими вигинами.

Так, на останньому фото Андраде попозувала в шкіряному бюстгальтері і широких ультрамодних штанях, показавши свою фігуру. Крім того, дівчина зізналася, саме Україна допомогла їй сформуватися як особистість.

"Моментами, в Україні я відчуваю себе як вдома. Я сформувалася тут як особистість. Мені здається саме ця країна допомогла мені стати тією Мішель, яка я зараз і займатися тією справою, до якої лежить моя душа», - зізналася співачка.

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