Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, взяла участь у зйомці зі стильним образом
Кім Лі тільки набирає популярність в мережі. Дівчина намагається публікувати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото якомога частіше, щоб звертати увагу на себе і свої нові образи. Сама дівчина є діджеєм, тому віддає перевагу досить своєрідний стиль в одязі.
Однак для рекламних фотосесій Лі завжди вибирає класичні вбрання з акцентами на достоїнства. Цього разу Кім похвалилася формами в стильній чорній сукні з мереживами, в якій знімалася для відомого іноземного глянцю.
При цьому модель сильно образ міняти не стала, а довгі локони і зовсім залишила розпущеним.
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"Схоже на мільйон баксів; красивий дух 💖; Люблю тебе, королева 💙 Ти моя улюблена😘 🔥; приголомшливо😍❤; Краса!; Приголомшливо 🤍; Чудово 🤯❤️😍; Ідеально😍; Приголомшливо 😍; Чудовий!! 🔥 ; Прокляття це фото 🔥; я дивився твоє шоу який ти ді-джей яку музику ти граєш; Королева 🖤; чудово 🔥; Абсолютно красивий обрпз! Така королева!».
Відзначимо, модель почала зніматися в рекламних фотосесіях і показувати стильні образи для глянцю відносно недавно. Цього року дівчина вже встигла порадувати серією стильних образів з останньої роботи. Позуючи в бордовій сукні, Кім Лі вдалося підкреслити привабливість своїх форм завдяки дизайну вбрання.
Глибоке декольте і спущені тонкі лямки надали образу Кім пустощів, а сміливий розріз вище середини стегна вдало підкреслив стрункі ноги моделі. Довге волосся вона залишила розпущеним без жодних укладок, а вечірній макіяж завершив її «лук» для зйомки в журналі.
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