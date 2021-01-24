Американська модель Емілі Ратаковскі звела з розуму пристрасним образом

Як передає Рoliteka.net, 29-річна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала себе в спокусливому вигляді.

Так, гаряча брюнетка позувала в червоній сукні з глибоким декольте. "Цукровий" бюст моделі небезпечно "виринув" з натягнутої тканини, ризикуючи зовсім "вистрибнути" з неї.

Емілі чуттєво нахилилася трохи вперед, млосно подивившись у камеру.

За короткий час деякі користувачі встигли оцінити новий лук моделі і залишити коментарі: "обожнюю це💥DM to @ unitedmodless💥 💥"; "прикольна картинка 😊щасливої неділі ️🙋🏻‍♀️ насолоджуйтеся цим днем".

Відзначимо, кар'єру моделі Ратаковскі почала ще в 14 років, підписавши контракт з агентством Ford Models. Крім подіумів і реклами одягу Емілі також знімалася в серіалах і музичних кліпах.

Так, в 2013 році зірка взяла участь в зйомках кліпів «Blurred Lines» Робіна Тіка і «Love Somebody» групи Maroon. Зокрема, зйомка топлес в "Blurred Lines" принесла їй широку популярність.

В даний час модель вагітна своїм первістком. Про цікаве положення Ратаковскі оголосила в соціальній мережі Instagram, знявшись з кругленьким животом для digital-обкладинки американського Vogue.

Модель і її чоловік Себастьян бір-Макклард поки вирішили не повідомляти стать дитини.

Раніше ми розповідали, що Ратаковскі показала себе в чорному бікіні, абсолютно не приховуючи вагітного животика. Дівчина позувала на яхті, повернувшись до камери боком, зігнувши спинку і поставивши руки на поперек.

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