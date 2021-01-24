З українською телеведучою Лесею Нікітюк трапилася неприємність на відпочинку



Як передає Politeka.net, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Не так давно Нікітюк вирушила на Мальдіви, але не пройшло і пари днів, як у неї почалися проблеми.

За словами телеведучої, вона навіть не може зв'язатися зі своєю мамою.



"Шановний водафон, до вас звертається Нікітюк Леся Іванівна та ще багато туристів, які зараз відпочивають у селищі Мальдіви. Увімкніть, будь ласка, зв'язок! Неможливо мамі зателефонувати. Попереджайте на сайті", - заявила Нікітюк.

Раніше телеведуча вирішила показати пікантне фото з ванної, побажавши всім "кайфової п'ятниці".

На своїх фото в розділі Сторіс в профілі Instagram Нікітюк показала ідеальну доглянуту шкіру і захопила сяючим виглядом.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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