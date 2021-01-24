Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валю Будько в серіалі "Свати", зачепила публіку за живе

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 67-річної зірки опублікований свіжий знімок, на якому завжди усміхнена Тетяна Едуардівна зрадила образу "запальнички".

Так, артистка позувала в червоній сукні, з ідеальною укладкою, помадою бронозового відтінку й димчастим макіяжем очей. Незважаючи на красу зовнішню, щось, мабуть засмучувало Кравченко всередині. З журливим виразом, подавшись трохи вперед, актриса подивилася кудись убік.

"Молодість... ❤", - коротко підписав фото автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене, втішаючи Валюху: минулі роки хоч і не повернути, але зате зараз у неї величезна армія фанатів, які полюбили її саме за образ завзятої бабусі в "Сватах"

"Ви й зараз наймолодша у нас!!! Любимо Вас Тетяна і завжди чекаємо зустрічі на екрані!!! Ви ліки від поганого настрою, нудьги для багатьох багатьох.👏"

"Ви і зараз добре виглядаєте"

"Дуже красива жінка! І талановита актриса!🌷"

"Добре виглядаєте Тетяна Едуардівна👏"

"Ви справжня !❤️👏"

"Ви і зараз ого-го, Ви прекрасні🥰"

"Який виразний погляд!👍❤️"

Раніше ми розповідали, Кравченко зворушила серця публіки яскравим кадром з домашнім улюбленцем - песиком породи шпіц.

"Як би не було часом важко, посміхайтеся й сміливо йдіть вперед. Нехай посмішка живе не тільки на обличчі, але і в очах, і в серці, і в душі❤️", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" приголомшила появою у вишиванці:" Боже, як же я вас...".