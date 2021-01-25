Дружина італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі Шерон Фонсека показала маленьку доньку, яка народилася з вродженою аномалією

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео з малишкою. На ролику красуня бере на руки дочку, нюхає її і зображує цікаву емоцію на обличчі. Як виявилося, Шерон записувала інтерв'ю, як раптом відчула дивний запах. Вона взяла дівчинку на руки, понюхала її і переконалася, що запах виходить з підгузників.

"Моя реакція справжня! Нам довелося перервати передачу", - зізналася Фонсека.

У коментарях стали сміятися над ситуацією і залишати масу приємних компліментів Шерон і її дочці.

"Такий гарний, цей запах чудово викликає звикання", "Ваша дитина дуже красива", "твоє обличчя було смішним", "Скоро я відчую те ж саме, цей чарівний запах", "крім того, що вона красива, ви можете бачити, що дитина буде дуже високою", " Хаха, тихо, що відбувається! Будьте здорові!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 53-річний Джанлукі Ваккі є зіркою Інстаграму. Підприємець і бізнесмен має величезну армію шанувальників. Незважаючи на розкішне життя він став прекрасним батьком для своєї новонародженої дочки, яка народилася з вродженою недугою – вовчою пащею.

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