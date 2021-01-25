Нова кохана актора Сергія Жигунова повідомила про поповнення в родині

Минулого року стало відомо, що актор пішов від дружини до нової коханої - Вікторії Ворожбит, передає Politeka.net. Як тільки шанувальники побачили фото нової пасії артиста, то відразу помітили схожість коханки з актрисою Анастасією Заворотнюк.

Відомо, що багато років тому Жигунов і Заворотнюк закрутили роман під час зйомок серіалу "Моя прекрасна няня". Однак у підсумку у пари нічого не склалося, і Сергій повернувся до дружини.

Все ж відносини знову розпалися, адже Жигунов минулого року закрутив роман з Вікторією Ворожбит. Остання працює спеціалістом із взаємодії із засобами масової інформації.

Кохана артиста активно веде сторінку в Instagram, де повідомила радісну новину - вона взяла в сім'ю цуценя породи мальтійська болонка. Собачку назвали Степаном.

Ворожбит показала веселого вихованця і його новий будиночок. Кадри були розміщені в сторіс і не тільки.

"Степашка приїхав додому", - написала кохана актора.

За дві години пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів.

"Господи, хто це?", "Ну, хоч будинок під охороною тепер! 😄 ", "Аааа який милий я не можу😍 😍. Це щеня або вже доросла собака?", "Красунь😁 а у нас Ава, вона ж Аватарка 🤣", " Стьопик, Ласкаво просимо, малюче!", "Милашка який🥺", Яка краса, Віко!!!😍 ", "Милота!", "Який гарненький!", "Ось хто Пиню буде веселити!! Сергій нас вже познайомив...У вас фотки краще!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Жигунов кинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі і фото розлучниці

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Жигунова, яку актор проміняв на Заворотнюк, приголомшила визнанням.

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