Популярна співачка Анна Седокова поділилася, як одна потрапила в неприємну ситуацію довжиною в п'ять років

Знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото зі своєї відпустки, пише Politeka.net. Вона вийшла на прогулянку в світлій сорочці, яку приспустила на плече і оголила коричневий бюстгальтер, курортний образ артистки доповнили чорні окуляри від сонця. Анна Седокова присіла на волейбольному майданчику під пальмами, підперла голову рукою і блиснула оголеними ніжками.

"Ось зараз мені знову здалося, що я тільки починаю жити. Дивно, адже досить давно живу. А просте розуміння головного прийшло до мене лише недавно. Ось як я могла раніше взагалі жити без двох найважливіших людей в моєму бізнесі. Це бухгалтера і юриста. Тих, хто відповість завжди, навіть вночі", - розповіла співачка і дала своїм читачам цінну пораду. - "Ніколи не підписуйте нічого не давши прочитати цей папір профі. Я так один раз підписала приголомшливий музичний контракт на 5 років, і на ці ж 5 поховала себе як артиста. Ледве вибралася, а тоді здавалося, що найрозумніша і щаслива".

Анна Седокова додала, що для ведення бізнесу необхідна хоча б мінімальна фінансова освіта. Вона висловила надію, що шанувальники зможуть домогтися успіху швидше і без проблемних казусів.

Раніше співачка поділилася не менш гарячим кадром зі свого відпочинку. На знімку, опублікованому в мікроблозі, Анна з'явилася в купальнику жовтого кольору, бейсболці і сонцезахисних окулярах, вона нагнулася і похвалилася засмаглим тілом, а до того ж пустотливо висунула язик.

Нагадаємо, що за біда трапилася з Анною Сєдоковою, співачка ледь не звалилася від болю прямо на сцені: "не можу встати..."

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