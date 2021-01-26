Сміливий образ телеведучої Маші Єфросиніної став об'єктом гарячих обговорень
Як передає Politeka.net, 41-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала в незвичайному вбранні.
Так, зухвала брюнетка позувала в повний зріст в гольфі смарагдового відтінку, довгій чорній спідниці і стильних шкіряних чобітках. "Родзинкою" образу став чорний бюстгальтер, надітий поверх гольфу. Незворушна Маша "подала" приклад - і нічого тут соромитися.
"Деталі...", - лаконічно підписала кадри телеведуча.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, жарт "зайшов" не всім:
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"ох і мода..😂"
"Скоро труси на сукню будуть надягати, і всі будуть говорити, ох клас...ви неймовірні..."
"Це щоб відразу мужикам не паритися - бюстик поверх одягу, ще трусики зверху - ваще🔥"
"Я подумала, що це гумор))) я завжди моду сприймаю зі страхом і запізненням на пару років)"
"Мода, припини)"
"ви надихаєте😍"
"Маша, захоплююся вами👏"
"гре*ані модельєри, от якби ще зробити з жінки посміховисько 🤦 🤦 🤦 навряд чи чоловіки зважилися б труселя так надіти"
Раніше ми розповідали, Єфросиніна здивувала пародіями на українських селебріті. Зірка вирішила протролити артистів, що рвонули відпочивати в спекотні країни.
Так, Маша сміливо посміялася над Олею Поляковою - і тут дівчина вперше показала себе в ліфчику поверх основного одягу. Єфросиніна нап'ялила верх від купальника на пуховик.
"Купальник на пуховику - новий тренд цієї зими😂👍", - публіці сподобалося.
Нагадаємо, розпатлана Ольга Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Машею Єфросиніною і Плакидюк.
Також Politeka писала, що грайлива Леся Нікітюк покрутила декольте без ліфчика перед носом Маші Єфросиніної.
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Маша Єфросиніна без ліфчика показала, як сильно змінилася.