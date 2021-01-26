Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка стала легендою завдяки ролі в культовому серіалі "Друзі", порадувала шанувальників хорошою новиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 51-річна красуня опублікувала кілька знімків з салону. Варто відзначити, що Еністон нерегулярно публікує пости у своєму мікроблозі, тому кожне її фото викликає фурор серед її шанувальників.

Цього разу фани і зовсім збожеволіли від щастя, адже Джен позувала з сивим красенем, яким виявився перукар Кріс Макміллан. Саме він створив культову зачіску Рейчел в серіалі "Друзі", яку робили дівчата по всьому світу.

Макміллан є близьким другом актриси, тому більшу частину її зачісок створює саме він. На новому фото Джен продемонструвала нову стрижку і свіжий колір волосся.

"Іііі, ми повернулися", - підписала фото зірка.

У коментарях стали залишати актрисі масу позитивних відгуків. Багато хто припустив, що скоро Еністон повернеться до зйомок.

"Тобі все ще 25?", "Ура! Ми скучили за тобою", "Легенда", "О, мій бог! Як завжди чудово. Не можу дочекатися другого сезону ранкового шоу", "Ти така блондинка, я закоханий", - пишуть користувачі Мережі.

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