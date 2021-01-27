В Україні мають намір ввести нові штрафи, які витягнуть великі суми з кишень українців

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 4157 про підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки. Так, за використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки, засобів пожежогасіння не за призначенням штраф для громадян складе від 510 до 1700 гривень.

Про це заявили під час трансляції засідання Ради.

За роботу без декларації відповідності матеріально-технічної бази бізнесу загрожує штраф у 2550-3400 гривень.

Завідомо неправдивий виклик екстрених служб штраф становитиме від 3400 до 10 200 гривень замість 51-119 гривень. Для посадових осіб і підприємців - 850-3400 гривень. При цьому зараз штраф становить 8,5 - 119 гривень і 34-170 гривень відповідно.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що протягом останніх п'яти років в Україні сталося майже 353 тис.пожеж, прямий збиток від яких склав 6,116 млрд грн. А непрямий - 20,444 млрд грн.

Крім того, невиконання приписів, розпоряджень і постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, створення перешкод для їх діяльності - 1020-3400 гривень для посадових осіб і 1700-8500 гривень для підприємців.

Також раніше повідомлялося, що власників кондиціонерів в Україні мають намір штрафувати за неправильне відведення конденсату. Автор документа законопроекта №4619 стверджує, що масові установки кондиціонерів ведуть і до порушень, які необхідно припинити.

Нагадаємо, штрафи за прострочення оплати комуналки, з'явилася екстрена заява Шмигаля.

Як повідомляла Politeka, українців штрафуватимуть по-новому в 2021 році, здеруть до 17 тисяч гривень.

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