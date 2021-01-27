Навесні на "Новому каналі" стартує шоу "Де логіка?" з Сергієм Притулою в ролі ведучого. Публіка гаряче обговорює новинку

Як передає Politeka.net, на YouTube опублікували відеоролик з анонсом проекту (щоб подивитися, проскрольте вниз).

На сайті каналу зазначається, що суттю нового гумористично-інтелектуального шоу "Де логіка?" є змагання двох зіркових команд - чоловіків і жінок.

"За правилами гри, зірки повинні розгадувати загадки і ребуси, знаходити логічні зв'язки між різними предметами, явищами і персонажами, зображеннями на картинках або анімаціями, – розповів керівник проекту Максим Пастухов. - А ще - демонструвати своє вміння правильно мислити. Їм потрібно якомога швидше першими знайти відповідь, натиснути на кнопку і пояснити логіку своїх думок. Все просто!"

Однак, для публіки простим і очевидним виявилися не правила гри, а те, що шоу, нібито копіює вже існуючий телепроект (з такою ж назвою), що виходить ось уже п'ять років на російському телебаченні, з ведучим Азаматом Мусаглієвим.

"Харош копіювати з російського ТБ, реально нецікаво дивитися копію. Складається таке враження, що якщо відключили аналогове ТБ, то український народ не дивиться російське ТБ, і такі "ОПА" - дивіться, що ми придумали, а ми придумали "де логіка"; "а буде функція "красунчик, допоможи"?)) хах, навіть студія така ж"; "А щось інше, своє придумати слабо, що ж ви копіюєте з Росії"; "А де логіка копіювати у тнт? Притула це зрадаааа 😂"; "Просто все теж саме зробили як на тнт у Азамата! Ви серйозно?"; "Злизали у ТНТ? Азамата не переплюнути!",- гримить скандал в Мережі, в коментарях під роликом.

У той же час маркетинг-директор "Нового каналу" Ольга Балабан зазначила, що в українського телеканалу немає домовленостей з росіянами.

"Це шоу так само триває в Росії, як і інші формати, які реалізують на ряді територій. І "Голос країни" там триває, але по-іншому називається, і "Хто зверху?", яке є на "Новому каналі", транслюють на телеканалі "П'ятниця!", - зазначила Балабан.

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