Популярна інста-модель Демі Роуз продемонструвала спекотний образ у всьому рожевому

Відома красуня, яка прославилася завдяки своїй схожості з сімейством Кардашьян, а також відвертим знімкам, опублікувала нове фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Цього разу Демі вирішила порадувати фанатів сміливим вбранням, яке вона продемонструвала, стоячи під пальмами Ібіци. Так, красуня одягла рожеві трусики від купальника-бікіні, які виявилися крихітним трикутником тканини, ледь прикриває найпотаємніше. Демі натягнула зав'язки від трусів максимально високо, зробивши наряд ще більш зухвалим.

Верх костюма виявився не менш відвертим. Замість ліфа від купальника модель вирішила надіти рожевий короткий топ на зав'язках. Втім, він також виявився дуже тісним, тому величезні груди красуні виявилися наполовину видно знизу.

Фінальним акцентом образу моделі стали рожеві окуляри.

Шанувальники Демі прийшли в захват від її образу.

"Божественна", "чим більше, тим краще", "красуня в рожевому", "така гаряча, ти моя мрія", "така смачна", "найкрасивіша", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Роуз показала фото, на якому позувала в прозорому халатику і чорно-білому бюстгальтері.

Дівчина розкрила наряд, акцентував увагу на пишному бюсті, який практично нічим не був прикритий. Зірка зібрала волосся в хвостик, а дивилася прямо в об'єктив камери, додаючи ще більше привабливості фотографії.

Нагадаємо, соковита Демі Роуз безсоромно розкрила куртку, під якою нічого немає.

А ще Politeka писала, що палка Демі Роуз вразила карколомними вигинами в купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз пустотливо розкрила шубку, змусивши милуватися пишною красою.