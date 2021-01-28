Українська співачка Олена Омаргалієва з дуету TamerlanAlena і її чоловік і колега Тамерлан (справжнє ім'я Юрій) розповіли про трагедію в сім'ї
Пара, втратила двох дітей, що стало для них великим ударом. Олена могла бу вже бути мамою трьох дітей, але поки цього не сталося.
Олена і Тамерлан виховують сина Тимура, який з'явився на світ в 2014 році.
У 2017 році вони вирішили знову стати батьками, але цього, на жаль. Не сталося. Олена втратила дитину на ранньому терміні.
"Я прилетіла така радісна, оголосила чоловікові, що я вагітна – і на ранньому терміні у мене завмер плід. Вже можна було визначити навіть, хто це був. Тобто, нам сказали, що це дівчинка", – розповіла співачка в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".
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Через це Тамерлан і Олена навіть припинили на час свою музичну діяльність.
Більш того, співачку лякала нова вагітність.
"Я боялася вдруге (завагітніти. - Ред.). Я ось весь час думала про те, як же жінки вирішуються вдруге завагітніти після таких випадків. Мені всі говорили:" Та не бійся, все буде нормально", – поділилася Омаргалієва.
Знову зважилася завагітніти вона в 2019 році. Але і цього разу трапилася трагедія.
"Мені лікар каже:"Я не бачу серцебиття, плід завмер буквально вчора". Боже, у мене сльози градом, думала: "Ну як так?"- розповіла Олена. Дитину не стало на третьому місяці вагітності.
Зараз Олена і Тамерлан не втрачають надію вдруге стати батьками.
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