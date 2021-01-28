Знаменитий співак Валерій Леонтьєв, який різко змарнував, показав дружину, про існування якої багато хто не здогадувався

Як повідомляє Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на сторінці друга співака, композитора Ігоря Крутого.

Валерій Леонтьєв з дружиною відвідали товаррища у Флориді.

"Години три просиділи в ресторані з видом на яхт-клуб, їли, пили, згадували, сміялися... Це був день, який хочеться поставити на повтор... Мій Друг-сумний П'єро Валерик Леонтьєв - дуже улюблений всією нашою сім'єю людина... У ньому поєдналися і геніальний артист, і порядна людина, ранима і віддана, що відкриває Свою душу небагатьом. У цьому, напевно, він правий-занадто нелегка його доля і в житті, і на сцені...",- розповів композитор.

Також Крутой розповів, що особливо цінує в Леонтьєві.

"Ви не уявляєте, наскільки Валерик великий у своїх знаннях літератури, живопису, кіно... Так буває, що найчастіше Артист, життя якого протікає на очах у мільйонів людей, може бути дуже скромним і... трохи самотнім. І я радий, що в цей вечір Валерик відтанув душею, сміявся і жартував, як в наші добрі часи. У всякому разі, на ранок він надіслав мені таку смс, від якої клубок в горлі...",- поділився композитор.

Зазначимо, Валерій Леонтьєв завжди оберігав особисте життя від сторонніх очей. Через це йому навіть приписували гомосексуальну орієнтацію. Але насправді співак одружений на бас-гітаристці Людмилі Миколаївні Ісакович. Відносини у них дуже тривалі. Їй було 19, а йому – 34. Пара разом з 1972 року. Шлюб вони зареєстрували тільки в 1998 році. Церемонія пройшла в Штатах.

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