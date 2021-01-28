Могила російської співачки Жанни Фріске стала місцем паломництва і дивних ритуалів

Співачку, яка померла влітку 2015 року, поховали на Ніколо-Архангельському кладовищі в Москві. На могилі поставили пам'ятник зірки в повний зріст.

Місце останнього притулку артистки відвідують не тільки, щоб віддати данину поваги, але і для проведення дивних ритуалів. Так, жінки обсипають могилу Фріске пелюстками троянд і збирають сніг, передає "Експрес газета".

"Всі п'ять років так. Як перший сніг випадає і до самого кінця зими. Влітку затишшя. Вони щось зі снігом цим з могили роблять. Дівчата в основному молоденькі. Постоять трошки, потім прям з кишені дістають пелюстки і кидають на могилу. Думають, що не помітно", - розповів охоронець кладовища.

Він зазначив, що фанаток не проганяють, адже в їхніх діях немає ніякого вандалізму.

"Нічого погано не роблять. Тільки трохи снігу зішкребуть з пам'ятника, та пелюстки свої ж. Але що ж в цьому поганого, сніг і так чистити треба. Красиво потім дуже ці пелюстки лежать, поки снігом їх не припорошить", - каже працівник кладовища.

Виявилося, що таким чином на могилі Фріске роблять приворот. Дівчата просять у співачки допомоги в любові.

"Одного разу нам дівчина прям так і заявила:" де тут у вас могила Фріске, на якій можна хлопця приворожити?». Вона розповіла, що з Тули заради цього приїхала, показала навіть інструкцію, що робити треба. Зібраний сніг як розтане, треба його в суп додати хлопцеві... Ось що тільки народ не вигадає!",- дивується охоронець.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске в міні-бікіні вбила наповал пікантною позою на каменях: «потрібно вміти».

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