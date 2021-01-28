Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підкорила красою в маєчці
Відома спокусниця продовжує завойовувати серця, повідомляє Politeka.net. Артисткою захоплюються, незважаючи на те, що їй вже 45 років.
Раз у раз в соцмережах створюються фанатські групи, присвячені красуні. Користувачі мережі публікують фото знаменитості, яка їх підкорила.
Так, шанувальники вирішили згадати один з гарячих образів зірки в чорній маєчці на найтонших бретельках.
Більшої спокусливості додавало нескромне декольте, з якого визирав бюст.
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Форми красуні заворожували, як і її очі.
Актриса дивилася в камеру, посміхаючись. На її повіках були чорні стрілочки, а вії стали об'ємніше завдяки туші.
Губи були натурального кольору, але блищали на світлі.
Акуратні сережки виблискували у вухах Енджі, а акуратна зачіска додавала образу вишуканості.
Знімок зібрав майже 100 лайків за годину і кілька коментарів. Користувачі мережі писали багато приємного в бік яскравої красуні.
"Ти викликаєш апетит", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі вже багато років вважається голлівудським символом краси.
Дерматолог зірки Ронда Ранд розповіла, що артистка зайнялася доглядом за шкірою з раннього віку. Зірці хоча і дісталася оливкова шкіра матері, все ж їй був необхідний правильний догляд.
Зокрема, Енджі користується сонцезахисним кремом, робить правильне очищення обличчя м'яким, ніжним засобом, використовує антиоксиданти і гліколеву кислоту.
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