У Росії помер народний артист СРСР, знаменитий актор Василь Лановий
Про смерть 87-річного артиста стало відомо пізно ввечері 28 січня. Як відомо, не так давно актор разом з дружиною Іриною Купченко заразився коронавірусом і потрапив до лікарні з ускладненнями.
Раніше в четвер з'явилися повідомлення про те, що стан Ланового різко погіршився і у нього настала клінічна смерть, проте артист зміг її пережити. Однак, молитви близьких і шанувальників актора не допомогли і пізніше його серце не витримало і зупинилося вже назавжди.
Спочатку про смерть Ланового повідомила його дружина. Пізніше розкрив причину трагедії директор театру імені Вахтангова Кирило Крок.
"Він помер, так. Сьогодні, тільки що. Причина - коронавірус", - повідомив він.
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Раніше він розповідав про те, що Лановий потрапив до реанімації через погіршення стану.
"Це наслідки COVID-19. Є загроза життю. Будемо сподіватися і молитися, щоб все було добре", - говорив директор театру.
Зазначалося, що у актора було уражено 60% легенів.
Лановий полюбився глядачам завдяки ролям у таких фільмах ,як "Павло Корчагін", "Червоні вітрила" (зіграв найромантичнішого героя - красеня-капітана, який виконав заповітну мрію Ассоль), "Офіцери", "Йду на грозу" та багатьох інших.
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