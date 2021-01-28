Все, що відомо про трагедію

У Росії помер народний артист СРСР, знаменитий актор Василь Лановий

Про смерть 87-річного артиста стало відомо пізно ввечері 28 січня. Як відомо, не так давно актор разом з дружиною Іриною Купченко заразився коронавірусом і потрапив до лікарні з ускладненнями.

Раніше в четвер з'явилися повідомлення про те, що стан Ланового різко погіршився і у нього настала клінічна смерть, проте артист зміг її пережити. Однак, молитви близьких і шанувальників актора не допомогли і пізніше його серце не витримало і зупинилося вже назавжди.

Спочатку про смерть Ланового повідомила його дружина. Пізніше розкрив причину трагедії директор театру імені Вахтангова Кирило Крок.

"Він помер, так. Сьогодні, тільки що. Причина - коронавірус", - повідомив він.

Раніше він розповідав про те, що Лановий потрапив до реанімації через погіршення стану.

"Це наслідки COVID-19. Є загроза життю. Будемо сподіватися і молитися, щоб все було добре", - говорив директор театру.

Зазначалося, що у актора було уражено 60% легенів.

Лановий полюбився глядачам завдяки ролям у таких фільмах ,як "Павло Корчагін", "Червоні вітрила" (зіграв найромантичнішого героя - красеня-капітана, який виконав заповітну мрію Ассоль), "Офіцери", "Йду на грозу" та багатьох інших.

Нагадаємо, біда з легендарним актором-красенем Василем Лановим, сам вже не дихає: "Надії лікарів виявилися марними".

Як повідомляла Politeka, збожеволілий Лановий назвав Україну "посміховиськом" через Росію: "Вони стали слугами...".

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