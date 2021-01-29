30 січня в народі називали Антон Перезимник або Антоніна Перезимня

Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи додаванню світлового дня і сонячного світла.

Цей день давав розуміти, яка погода буде найближчим часом і коли прийде весна.

Народні прикмети на 30 січня:

  • Якщо на Антона ставало тепло, то говорили про те, що наступного дня вдарять сильні морози.
  • Якщо весь день 30 січня була відлига, чекай ранньої весни і гарного улову риби
  • Йде сніг-прикмета, що буде пізня весна
  • Лисиця лягла на сніг - будуть холоди. Гучний щебет синиць вранці 30 січня також віщує похолодання
  • Ясне небо і місячна ніч - буде мало врожаю
  • Відлига на Антона - опадів навесні практично не буде
  • Ясний і безвітряний день 30 січня - чекай похолодання

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Що не можна робити в цей день:

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  • Не можна лаятися і лихословити. Якщо родичі в сварці, то їм необхідно помиритися і пробачити один одному давні образи.
  • Заборонялося в цей день грати в сніжки, кататися з гірок, ліпити снігових баб і влаштовувати інші веселі ігри. Говорили, що зима побачить, що вона всім подобається і не пустить весну.
  • Ні в якому разі не можна лінуватися. Треба займатися якимись справами: прибирати в будинку, готувати, шити, в'язати.

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