30 січня в народі називали Антон Перезимник або Антоніна Перезимня



Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи додаванню світлового дня і сонячного світла.



Цей день давав розуміти, яка погода буде найближчим часом і коли прийде весна.

Народні прикмети на 30 січня:

Якщо на Антона ставало тепло, то говорили про те, що наступного дня вдарять сильні морози.

Якщо весь день 30 січня була відлига, чекай ранньої весни і гарного улову риби

Йде сніг-прикмета, що буде пізня весна

Лисиця лягла на сніг - будуть холоди. Гучний щебет синиць вранці 30 січня також віщує похолодання

Ясне небо і місячна ніч - буде мало врожаю

Відлига на Антона - опадів навесні практично не буде

Ясний і безвітряний день 30 січня - чекай похолодання

Що не можна робити в цей день:

Не можна лаятися і лихословити. Якщо родичі в сварці, то їм необхідно помиритися і пробачити один одному давні образи.

Заборонялося в цей день грати в сніжки, кататися з гірок, ліпити снігових баб і влаштовувати інші веселі ігри. Говорили, що зима побачить, що вона всім подобається і не пустить весну.

Ні в якому разі не можна лінуватися. Треба займатися якимись справами: прибирати в будинку, готувати, шити, в'язати.



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