30 січня в народі називали Антон Перезимник або Антоніна Перезимня
Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи додаванню світлового дня і сонячного світла.
Цей день давав розуміти, яка погода буде найближчим часом і коли прийде весна.
Народні прикмети на 30 січня:
- Якщо на Антона ставало тепло, то говорили про те, що наступного дня вдарять сильні морози.
- Якщо весь день 30 січня була відлига, чекай ранньої весни і гарного улову риби
- Йде сніг-прикмета, що буде пізня весна
- Лисиця лягла на сніг - будуть холоди. Гучний щебет синиць вранці 30 січня також віщує похолодання
- Ясне небо і місячна ніч - буде мало врожаю
- Відлига на Антона - опадів навесні практично не буде
- Ясний і безвітряний день 30 січня - чекай похолодання
Що не можна робити в цей день:
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- Не можна лаятися і лихословити. Якщо родичі в сварці, то їм необхідно помиритися і пробачити один одному давні образи.
- Заборонялося в цей день грати в сніжки, кататися з гірок, ліпити снігових баб і влаштовувати інші веселі ігри. Говорили, що зима побачить, що вона всім подобається і не пустить весну.
- Ні в якому разі не можна лінуватися. Треба займатися якимись справами: прибирати в будинку, готувати, шити, в'язати.
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