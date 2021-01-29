За нею будуть нескінченно сумувати

На 97 році життя померла голлівудська актриса Сіселі Тайсон

Вона стала першою в історії афроамериканкою, що отримала "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі.

Про смерть Тайсон повідомила її сім'я через її менеджера Ларрі Томпсона, не розкривши причину смерті актриси, пише Associated Press.



"З важким серцем сім'я міс Сіселі Тайсон оголосила про її відхід сьогодні вдень. Цього разу, будь ласка, дозвольте родині усамітнитися", - йдеться в заяві, поширеній через Томпсона.

Колишня модель почала свою кар'єру на екрані з епізодичних ролей, але придбала популярність на початку 1970-х років, коли чорношкірі жінки почали отримувати головні ролі. Вона була по-істині королевою і першопрохідцем.

Сіселі Тайсон зіграла кішку Тилетту в музичній казці "Синій птах"(1976), Сіпсі Піві в "Смажених зелених помідорах" (1991), а також знялася більш ніж в 150 фільмах і серіалах.

У 1973 році Тайсон була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус" за кращу жіночу роль у фільмі "Саундер". У 1974 і 1994 актриса отримала дві премії Emmy. Також вона знімалася в таких фільмах і серіалах, як "Смажені зелені помідори" (1991), "Завдяки Вінн Діксі" (2005), "Прислуга" (2011), серіал "Як уникнути покарання за вбивство" (2014 - 2020).

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