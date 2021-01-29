Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото з Мальдів

Як повідомляє Politeka.net, фото артистка виклала на своїй сторінці в Instagram. Не обійшлося і без фірмового гумору Лесі.

"Не розумію чому я досі не рекламую який-небудь шампунь! Кому я це все відрощую?» - написала телеведуча.

Нікітюк при цьому показала два фото. Одне-своє. Вона відображена в оригінальному напівпрозорому купальнику з чорними вставками на тлі Мальдівського пейзажу. При цьому довге світле волосся розвиваються на вітрі. А на іншому фото Леся показала білий кінь з розвівається густою гривою.

Користувачі Мережі оцінили почуття гумору Нікітюк.

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"Краще запость, як до тебе Притула ліпиться, дивилися з друзями в ютубі і іржали», «Почуття гумору на 5», «Самоіронія рівень Бог», «Сестри прямо», «Собчак теж там», «зазіхання на славу Собчак», «Гумор зашкалює. Супер", "Я подивилася на фотку і подумала що це Полякова... тільки потім подивилася на підпис і автора. Леся, ти не кінь, а Полякову підсиджуєш?!", "Ось це грива, ось це Леся», «Під фату», "Майбутньому чоловікові", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, що відпочиває на Мальдівах з подружкою.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.