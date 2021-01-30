Погода в Україні 30 січня засмутить українців різкими перепадами температури і рясними опадами

Як передає Рoliteka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в суботу погода знову влаштує для українців справжні випробування. Опади очікуються практично на всій території України. Там, де температура буде нижче, очікується сніг. В інших районах знову йтиме дощ.

Так, в західних областях 30 січня буде плюсова температура, яка плавно буде переходити в мінус в більш північних регіонах. Вдень очікується 0-4 градуси тепла. У Волинській та Рівненській областях пройде сніг, в інших регіонах очікується мокрий сніг, який плавно переходить в дощ.

У центрі збережеться така ж тенденція. У Київській області сніжитиме. Температура повітря опуститься до -2 градусів. А ось у Черкаській області очікується сніг з дощем і плюсова температура в районі +2 градуси.

На півдні традиційно буде найтепліше. Там пройдуть дощі, які зрідка будуть змінюватися мокрим снігом. Вдень очікується 4-6 градусів тепла.

У східних регіонах теж буде плюсова температура і рясні дощі. На півночі, в Чернігівській та Сумській областях, очікується сніг.

Нагадаємо, що негода обрушила свій гнів на Одесу, відео: "сотні дерев, що впали, обірвані мережі і повалені опори.

Також Politeka писала, що січень злетів з котушок, погода доб'є українців температурними гойдалками від -9 до + 7: "опади очікуються в...".

А ще Politeka повідомляла, що Україна потопає в снігу, кілометри доріг паралізовані: де ситуація найгірша.