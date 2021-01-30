Жителі більше ста населених пунктів у деяких областях України залишилися без електрики

Про це інформує прес-служба ДСНС.

За словами рятувальників, через складні погодні умови в Миколаївській і Одесою областях без електрики залишилися жителі відразу 108 населених пунктів.

"В результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) в результаті спрацювання автоматичної системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 108 населених пунктів у двох областях: 75 – в Одеській і 33 – в Миколаївській", – інформує прес-служба відомства.

Рятувальники також додали, що складні погодні умови не вплинули на рух транспорту, і проїзд на дорогах державного значення відкритий.

"Залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М–15 Одеса-Рені, М–16 Одеса-Кучурган в Одеській області і М–13 Кропивницький – Платонове в Миколаївській області", - резюмували в ДСНС, звертаючись до водіїв.

Але українцям не варто розслаблятися, оскільки синоптики запевняють, що буде новий удар погоди: в країну повертаються морози до -20 градусів.

Перше зниження температури вночі до -18 очікується в період з 31 по 2 лютого в північних і західних областях.

Крім цього, з 6 по 8 лютого нас чекає нова порція морозів - на півночі вночі до -21, вдень -6...-12. На Сході і в центрі вдень -3...-8 градусів, а вночі до -13. На заході вдень очікується -5, вночі до -10 градусів, а на півдні вдень 0... -4, вночі -6... -10 морозу.

Нагадаємо, що негода обрушила свій гнів на Одесу, відео: "сотні дерев, що впали

Також Politeka писала, що січень злетів з котушок, погода доб'є українців температурними гойдалками від -9 до + 7

А ще Politeka повідомляла, що Україна потопає в снігу, кілометри доріг паралізовані