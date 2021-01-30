Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, наскільки розкішно виглядає в бікіні

Зірка показала фігуру в дзеркалі, направивши на нього телефон, повідомляє Politeka.net. Варто відзначити, що Леся зараз відпочиває на Мальдівах і кожен день балує своїх шанувальників кадрами відпочинку.

Цього разу телеведуча блиснула фігурою в крихітному бікіні. Маленький ліфчик ідеально виглядав на грудях зірки, обтягнувши її. Тонкі бретельки обплели тіло Лесі, підкресливши його струнку талію.

Не можна не звернути уваги на плоский живіт зірки - він просто викликав захоплення: "Божественно хороша".

Завершили образ модний капелюшок і окуляри, що прикрили очі знаменитості.

Пізніше Нікітюк показала, що проводить час в компанії подруги.

"Крок за кроком призведе до мети", - підписала кадр українська знаменитість.

Відео не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, зірку обсипали компліментами в Директі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк народилася 19 жовтня 1987.

В юні роки майбутня зірка серйозно займалася плаванням і подавала великі надії. Однак після школи вона закінчила гуманітарно-педагогічну академію, і після отримання диплома вирішила підкорити телебачення.

Леся разом з подругою виходила сцену комедійного проекту «Розсміши коміка», після чого стала набирати популярність. А у 2012 році вона пройшла кастинг туристичної телевізійної програми «Орел і Решка», саме після якої її ім'я загриміло.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.