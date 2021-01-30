Відома співачка з українським корінням Анна Седокова показала, як готується до зйомок шоу в новому іміджі

Після того, як зірка отримала хвилю критики під своєю розповіддю про виховання дітей, вона твердо вирішила обмежити особисте життя, в яку могли б «заглянути» цікаві коментатори. Через те, що озлоблені користувачі мережі почали критикувати навіть неповнолітню дочку артистки, вона припинила ділитися особистим.

Зокрема, скандал також був пов'язаний і з черговим шлюбом зірки, адже вона вийшла заміж за перспективного і недавно розлученого баскетболіста Яніса Тімму. Щаслива пара тепер не говорить про сімейне життя, але із задоволенням знімається для модних журналів разом.

Пару годин тому Седокова також показала, як веселилася на зйомках шоу, про яке поки не розповіла. При цьому Анна не залишила фанатів без пікантних деталей. Її образ виявився досить провокативним, адже артистка ледь прикрила бюст у сукні з асиметричним декольте на спеціальних зав'язках-гачках. Ледь утримуючи бюст Анни, наряд виглядав на її фігурі вельми зухвало.

Раніше ми писали, що співачка вирушила з дітьми на відпочинок, де планує зустрітися зі своєю другою дочкою Монікою. Анна поділилася стильним фото в бікіні. Поруч зі співачкою на диванчику сиділа красива смугаста кішка.

"Кішки-це добре. Вони не говорять і не роблять нічого без необхідності " » - підписала фото Анна.

"Кішечки)) Велика симпатичніше" « "Шикарна як завжди«," а навіщо Гола, більше не кому показати?«,» Найкрасивіша кішка та, що праворуч«, "приберіть дітей від екрану, тут небезпека", " яка ви ідеально красива!", "Я думала це Кімуся Кардашьян", - пишуть користувачі Мережі.

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