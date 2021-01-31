Відома актриса Анастасія Задорожна, яка знімалася у фільмах "Кварталу 95", розповіла про свій довгий шлях до омріяних форм

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, Анастасія запостила фото, на якому вона позує в купальнику. Також "родзинкою" фото стало те, що на ньому Настя з'явилась перед своєю аудиторією із патчами під очима. Світлину вона доповнила розповіддю про свої заняття спортом.

"Доброго ранку) Ну, по-перше, давно не з'являлася. По-друге, я теж дівчинка і люблю млинці (під очі). І взагалі: за останні багато років я досягла небувалої регулярності в спорті, так що нехай цей зсув буде "заінстаграмований". Нижня частина теж дуже підбадьорилась, але соромиться. Тому ми, злегка окрилені результатами, приймаємо поздоровлення і рвонемо далі", - написала вона.

В коментарях артистку похвалили за те, що вона приділяє увагу своєму здоров'ю, регулярно займаючись спортом. Втім, знайшлися і ті, хто розгледів в актрисі надмірну худорбу.

"Що такі худі актриси в нас. Я навпаки мріяла все життя погладшати. Комплексувала через худорбу. А на вас дивишся - то й, гляди, впадете. Це не тіло, а просто кістки", "Гарна дуже, так тримати", "Вітаю!" - пишуть у коментарях.

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