Кінець січня запам'ятається українцям сніжною погодою

Термінове попередження у своєму Facebook оприлюднила Наталка Діденко.

За її словами, погода почула українців, тому найближчим часом у країні очікується сніг.

Сніжитиме у північних регіонах, а також на Харківщині та на Луганщині.

"Хто ще хоче снігу і справжньої зимової погоди - будь ласка! У Києві вже незабаром почне сипати й літати, можете готувати санчата, дітей та себе у шапках, зручно-тепло одягатися і насолоджуватися чистішим, почищеним снігом, повітрям", - зазначила авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Судячи з прогнозів, на Заході очікується вночі до -5, а вдень буде на кілька градусів тепліше.

На Півдні - до +6, а найтепліше буде у Криму - до +8. У східних регіонах вдень до +5 градусів, а вночі похолодає до +3.

У центральних областях вдень від -1 до +1, а вночі стовпчики опустяться до -3..-5 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що буде новий удар погоди: в країну повертаються морози до -20 градусів.

Перше зниження температури вночі до -18 очікується в період з 31 по 2 лютого в північних і західних областях.

Крім цього, з 6 по 8 лютого нас чекає нова порція морозів - на півночі вночі до -21, вдень -6...-12. На Сході і в центрі вдень -3...-8 градусів, а вночі до -13. На заході вдень очікується -5, вночі до -10 градусів, а на півдні вдень 0... -4, вночі -6... -10 морозу.

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