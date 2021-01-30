Відомий у світі девелопменту і блокчейна фахівець Марк Гінзбург став віце-президентом ФК "Динамо" (Київ) з питань інновацій

В ефірі Politeka Online Гінзбург розкрив нюанси розвитку українського футбольного клубу, який став національним брендом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Зокрема, в планах у Гінзбурга провести токенізацію "Динамо", а саме створення сучасної і зручної програми лояльності для вболівальників, надання їм можливості брати участь в ексклюзивних акціях і важливих pr-заходах клубу. Після запуску цієї програми фани зможуть не просто придбати, а й заробити цифрові токени – своєю активністю.

"Токенізація київського "Динамо" передбачає, в першу чергу, не використання токена, як спекулятивного або фінансового інструменту. Головна складова цього процесу - це вдосконалення, поліпшення програми лояльності, встановлення і зміцнення емоційного зв'язку вболівальника і клубу", - прокоментував експерт.

Гінзбург навів цікавий приклад, для чого потрібна токенізація.

"Коли голову ради директорів ФК "Барселона" запитали, а навіщо вам потрібна токенізація (крім цього клубу ще 5 команд Європи завершили цей процес, - ред.), він сказав: "Ми зробили токенізацію для того, щоб розширити число наших уболівальників". Це сказав керівник клубу, кількість уболівальників якого вище 300 мільйонів. Якщо вже "Барселона" каже, що вона пішла на токенізацію, то київському "Динамо" тим більше треба це зробити", - зазначив віце-президент клубу з питань інновацій.

За його словами, коли фанати купують токен, вони "починають себе почувати вже не просто вболівальниками "Динамо", а членами сім'ї, причетними до життя клубу".

"Технологія блокчейн дозволяє, що буде зафіксований кожен уболівальник (який придбав токен, - ред.), тобто буде введена персоналізація вболівальників. У блокчейні завжди можна вибудувати рейтинг (дивлячись скільки токенов придбала людина) - в залежності від цього буде будуватися переважне право (власники токенів можуть купувати атрибутику клубу зі знижкою, колекційні предмети і так далі)", - підсумував Гінзбург.

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