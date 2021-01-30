"Ось це так!"

Гаряче фото Лесі Никитюк з відпочинку на Мальдівах бурхливо обговорюють у Мережі

Як передає Politeka.net, 33-річна телеведуча опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на тлі фантастичного пейзажу.

Дівчина позувала в білому бікіні, що ідеально підкреслило її апетитні форми, і прозорому парео. Леся ефектно змахнула тонкою тканиною, що розлетілася у неї за спиною, немов крила метелика.

Телеведуча застигла в момент кроку, дефелюючи по бортику басейну, і повернувшись у бік океану та лілового заходу сонця. Романтика та й годі.

Саркастичний підпис Лесі повернув, однак, українців, які встигли замріятися, на землю.

"Що там у Києві? Сніг? 🌚", - поцікавилася зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Леся ну ти вогонь🔥"

"Ось це так!!!"

"Омг Лесюничка які кадри🥰"

"Вона ще й знущається"

"У Києві справжня казка зимова️🌨️"

"Чому люди так не люблять сніг? Радійте, поки він ще існує! Сніг - це круто)"

"Ні, там заздрість, бо чого це ти там, а люди тут 😂 😂"

"А що тобі до нашого снігу😄"

Раніше ми розповідали, як відпочинок Нікітюк затьмарила прикра ситуація з одним з її бікіні. Дівчина поскаржилася, що плавки за чотири дні розтягнулися настільки, що впору слону.

"Це гі*но собаче просто! У 21 столітті не навчитися робити купальники - це, гріш вам ціна, хлопці!", - Леся розлютилася не на жарт.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.