Податок за свої квартири і будинки українців зобов'яжуть платити вже до літа 2021 року, квитанції повинні прийти до 1 липня

При цьому когось розмір платежу може скласти понад 5 тис. грн, тоді як інші можуть не платити зовсім.

Стаття 266 Податкового кодексу України, визначає випадки, коли податок за свою квартиру або будинок податок платити не потрібно:

1) якщо площа нерухомості менше встановленого ліміту:

площа квартири становить менше 60 квадратів (або квартира розділена і на кожного власника менше 60 квадратів);

площа будинку менше 120 квадратів (або нерухомість розділена і на кожного власника менше 120 квадратів);

будинок і квартира загальною площею менше 180 квадратів.

2) якщо за площею податок необхідно платити, проте житло розділене в натурі між усіма членами сім'ї і на кожного припадає площа, яка менше норми.

Як бачимо, вирішальну роль тут грає метраж житла. У 2021 році податок понад 5 тисяч гривень доведеться заплатити власникам квартир площею понад 130 квадратів.

Обсяг податку залежить також від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак вона не може бути більше 1,5% мінімальної зарплати. У 2021 році це 70,8 грн.

Крім того, місцева влада може збільшити "норму". Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів.

Для сплати податку дається 60 днів з моменту вручення квитанції.

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