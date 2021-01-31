Леся Нікітюк розпалила новими пікантними кадрами з відпочинку на Мальдівах
Як передає Politeka.net, 33-річна телеведуча у своєму мікроблозі в Instagram, показала, як розважається на модному курорті.
Нікітюк похвалилася свої вокальним талантом.
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Над тобой встают как зори
Над тобой встают как зори
Нашей юности надежды», - артистично заспівала телеведуча фрагмент відомої пісні.
При цьому Нікітюк похвалилася фігурою в чорному спортивному купальнику.
Також Леся розповіла, навчила місцевих жителів української мови.
"Щоб ви собі розуміли, Леся Іванівна часу тут просто так не втрачала, а вчила місцевих жителів розмовляти українською мовою. Сама толком не вміє, а їх навчила. Будь ласка: "Доброго ранку!"Я думала він мені в крайній день мого відпочинку напише: "Все, досить. Вали звідси, Іванівна». А він написав: "Доброго ранку". Так приємно, аж не хочеться їхати», - розповіла телеведуча і показала ліжко в своєму номері готелю.
Нагадаємо, що мокра Леся Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку: "Вам і не снилося!".
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