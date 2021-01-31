Відома співачка з українським корінням Анна Седокова продемонструвала результати схуднення
Як відомо, артистка ніколи не приховувала, що їй подобається добре виглядати, проте вона сильно переживала, що довгий час не змогла повернутися у форму після третіх пологів.
Зараз Анна щаслива в новому шлюбі з баскетболістом Янісом Тіммою і не виключено, що незабаром Седокова подарує новому чоловікові спадкоємця. Однак поки співачка не поспішає з декретом, у неї повно інших турбот, передає Politeka.net
Зараз Ганні в черговий раз вдалося схуднути і своїм досягненням вона похвалилася на сторінці в Instagram.
Красуня виклала нове фото, на якому позує в тілесному бюстгальтері і джинсах з високою талією і кльошем.
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На фото Анна боса і в чорних сонцезахисних окулярах.
"Як ти схудла! Ти робиш гімнастику? Або не їж хліба? Порадь, мені теж треба схуднути.
- Худнуть, коли їжа стає не найголовнішою радістю в житті», - написала Седокова.
Щоб не нарватися на критику, коментарі знаменитість заздалегідь обмежила, тому фоловерам залишається тільки мовчки розглядати фотографії.
Раніше ми писали, що співачка вирушила з дітьми на відпочинок і показала фото в бікіні. Поруч зі співачкою на диванчику сиділа красива смугаста кішка.
Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках
А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти
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