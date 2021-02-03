Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship
У вівторок, 2 лютого, корабель з серійним номером 9 (SN9) успішно злетів з космодрому в Техасі.
Корабель піднявся на висоту до 10 км і здійснив серію маневрів у повітрі.
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На п'ятій хвилині польоту корабель подолав висоту в 10 кілометрів над землею, після чого виконав розворот в повітрі, прийняв горизонтальне положення і почав зниження.
Однак при посадці за кілька секунд до торкання з Землею ракета вибухнула. Весь політ тривав 6 хвилин 26 секунд.
"Ми провели ще один відмінний політ. Нам тільки треба ще трохи попрацювати над посадкою", - заявив головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.
Попередній запуск Starship в грудні 2020 року, як і в цей раз, після успішного старту прототип корабля SN8 вибухнув при приземленні в Техасі.
Зазначимо, новий проект Ілона Маска покликаний розкрити нову сторінку в історії космічних польотів. "Старшип" - це повністю багаторазова транспортна система, здатна в майбутньому доставити на Марс до 100 осіб.
"Вражає, мурашки по шкірі як завжди", "Це безумство, що у нас навіть є технології, що дозволяють піднімати такі об'єкти в повітря", "Пам'ятайте, що Falcon 9 приземлився з п'ятої спроби", "Який великий день в історії космічних польотів" , - коментують запуск у Мережі.
Нагадавши, Романенко пояснив, чому Україні не бачити своїх ілонів масків.
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