Американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, здійснила запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship

У вівторок, 2 лютого, корабель з серійним номером 9 (SN9) успішно злетів з космодрому в Техасі.

Корабель піднявся на висоту до 10 км і здійснив серію маневрів у повітрі.

На п'ятій хвилині польоту корабель подолав висоту в 10 кілометрів над землею, після чого виконав розворот в повітрі, прийняв горизонтальне положення і почав зниження.

Однак при посадці за кілька секунд до торкання з Землею ракета вибухнула. Весь політ тривав 6 хвилин 26 секунд.

"Ми провели ще один відмінний політ. Нам тільки треба ще трохи попрацювати над посадкою", - заявив головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.

Попередній запуск Starship в грудні 2020 року, як і в цей раз, після успішного старту прототип корабля SN8 вибухнув при приземленні в Техасі.

Зазначимо, новий проект Ілона Маска покликаний розкрити нову сторінку в історії космічних польотів. "Старшип" - це повністю багаторазова транспортна система, здатна в майбутньому доставити на Марс до 100 осіб.

"Вражає, мурашки по шкірі як завжди", "Це безумство, що у нас навіть є технології, що дозволяють піднімати такі об'єкти в повітря", "Пам'ятайте, що Falcon 9 приземлився з п'ятої спроби", "Який великий день в історії космічних польотів" , - коментують запуск у Мережі.

Нагадавши, Романенко пояснив, чому Україні не бачити своїх ілонів масків.

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