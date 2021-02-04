Вдівець Жанни Фріске Дмитро Шепелєв тільки нещодавно офіційно оголосив про свій роман з дизайнером Катериною Тулуповою. Тепер же стало відомо, що пара чекає дитину

Звістка про поповнення в родині 38-річного ведучого стала ударом для батька покійної Жанни Фріске. Володимир Копилов різко відреагував на подію. Справа в тому, що між ним і зятем склалися напружені відносини після смерті співачки у 2015 році. Дмитро заборонив дідусеві з бабусею бачиться з онуком. Зараз синові Шепелєва та Фріске Платону вже сім років, але й досі старші не знайшли спільної мови.

"Він мене і сім'ю позбавив всього в цьому житті!,- заявив розлючений Копилов у коментарі "Звездачу". - Я бажаю йому, щоб він здох, а не того, щоб знати, діти у нього там чи ні... він ніколи не буде м'якше, така людина. Мені важко, розумієте? Коли у тебе є частинка твоєї дитини, а тобі її не дають. Нехай народжує, що хоче робить... мене взагалі не цікавить Шепелєв, лише мій онук!».

Нагадаємо, Шепелєв вже кілька років зустрічається з Тулуповою, але тримав їхні стосунки в таємниці - до осені минулого року. Тоді Дмитро вперше опублікував в Instagram їх спільне фото. Пара мило обіймалася та цілувалася.

А днями ведучий поділився ще однією радісною подією.

"Прийшов час і ми з Катею хотіли б повідомити: "Так, все так і є, ми чекаємо малюка! І ще. Велике спасибі за добрі слова і напуття! Ми дуже зворушені, правда", - не стримав емоцій Дмитро.

В іншому пості Шепелєв розповів, як новину про братика або сестричку сприйняли їх з Тулуповою діти (у неї семирічна дочка Лада від першого шлюбу).

"Коли ми змогли пояснити, що буде «ще один наш», змилостивилися і зізналися, що раді. Правда, з відчуттям часом у дітей поки не лади, впевнений, вони думають, що дитина з'явиться років через два 🐣 загалом, думаю, нас всіх чекає багато відкриттів", - повідомив Дмитро.

Нагадаємо, що Шепелєв, який пережив смерть Жанни Фріске, знайшов їхньому синові Платону нову маму

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