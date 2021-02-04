У Херсоні розгорівся скандал в одній з міських маршруток
Восьмикласник Ваня зайшов в маршрутку, щоб дістатися зі школи додому, і протягнув водієві жменю дрібяків, без здачі.
Але водій відмовився приймати оплату, прийшов в лють і вигнав дитину на вулицю, йдеться в сюжеті ТСН.
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Мама Вані дізналася про інцидент, коли син повернувся додому. Жінка обурена поведінкою водія, так як у Вані епілепсія і напад міг статися в будь-який момент. Він має право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, але принципово оплачує свої поїздки.
У Вані після пережитого стресу піднялася температура і тиск, почалася лихоманка і мама змушена була викликати бригаду швидкої допомоги. Після цього жінка не витримала і пішла розбиратися з водієм маршрутки на зупинку транспорту.
Зовсім іншу історію розповів 70-річний водій Микола Горовий. Він стверджує, що не дозволив хлопцеві їхати, так як той дав йому монети, які вийшли з обігу.
"Він зайшов, поклав по 25 копійок, по 10 і по 50. Я кажу, прибери свої гроші, кажу, звільни машину. Він каже, У мене інших грошей немає, і все, більше нічого. Я його не штовхав, та не виштовхував, він забрав гроші і пішов", - заявив водій.
Варто відзначити, що ніхто з дорослих пасажирів не став на захист дитини і люди спокійно дозволили водієві вигнати школяра з транспорту.
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