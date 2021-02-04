Знаменитого українського боксера Олександра Усика активно заманюють жити в інші країни

Після скандалу з ім'ям спортсмен пояснив свою позицію і розповів про умови зміни громадянства, передає Politeka.net. Він розкрив подробиці під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Ходять чутки". Олександр Усик зізнався, що його неодноразово заманювали представляти інші країни за велику винагороду:

"Мені пропонували досить багато разів і немаленькі суми для того, щоб я поміняв громадянство. П'ять-шість країн пропонували нормальний кеш, притому просто за згоду: "Так, готовий поміняти паспорт", потім ще за контрактом буде нормально грошей. Але не все ж за гроші можна купити, я люблю свою країну".

Раніше на одній з прес-конференцій перед Усиком спочатку поставили табличку з написом "Aleхandr", деякий час по тому замінили на "Oleхandr". Цей момент помітила журналістка з США Джой Фелпс і поцікавилася, який варіант більше подобається самому Олександру. Боксер згадав її питання і повторив свою відповідь під час бесіди зі співвітчизницею Аллою Раміною.

"Більше подобається "Александр", тому що є абревіатура, яку я використовую з дитинства Усик Александр – UA. Тобто це Усик Александр і Україна", - підкреслив суперважкоатлет. - "Я собі таку штуку придумав в 14 років. Через це інтернет-блогери зачепилися і роздули, що я якось підтримую наших сусідів... У цьому винен я, тому що даю привід. Тобто я можу просто мовчати, і нічого не буде".

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