Через ускладнення погодних умов знеструмлено 189 населених пунктів у семи областях України

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернігівська - 54, Київська - 32, Житомирська - 32, Полтавська - 21, Тернопільська - 20, Хмельницька - 19, Вінницька - 11", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

При цьому погода не збирається заспокоюватися. 5 лютого в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня і південного сходу, ожеледиця. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, у зв'язку з хуртовинами, на високогір'ї Івано-Франківської області та, у зв'язку з відлигою, на високогір'ї Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Також У ДСНС попередили, що 5 лютого на річках Закарпаття очікується подальше підвищення рівнів води, можливе підтоплення доріг.

При цьому, на свято всіх закоханих, 14 лютого буде найхолоднішим за 110 років. За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, температура вночі в Києві опуститися до -25 градусів, а вдень буде близько -14.

Згідно з попередніми прогнозами, день закоханих ризикує стати найхолоднішим з 1911 року.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві найхолодніша ніч колись була зафіксована 15 лютого 1911, коли температура опустилася до -27,3 градуса.

Нагадавши, погода випробує українців на міцність, синоптики попередили про небезпеку: яким областям дістанеться найбільше.

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