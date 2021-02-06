В Україні погіршаться погодні умови найближчими днями

Як передає Politeka.net, про прийдешню негоду попередити в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в Україні.

Вихідні в країні стануть воістину зимовими: вночі стовпчики термометрів опустяться 12-18 морозу, а північних областях місцями очікується -24. Вдень температура буде утримуватися на рівні 5-13 нижче нуля.

Посилаючись на дані синоптиків, у відомстві повідомили, що значний сніг накриє Львівщину та Івано-Франківську область. На дорогах очікується ожеледь, пориви вітру досягнуть позначки в 20 метрів за секунду.

У Житомирську, Київську, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області негода прийде в неділю: хуртовини, снігові замети, сніг 20-30 см у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см).

Снігом накриє і столицю.

"Пориви вітру 15-20 м / с, хуртовини, снігові замети, (сніг 15-20 см), на дорогах ожеледиця (і рівень небезпеки - жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16 градусів морозу, вдень 7-10 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

У МВС попередили українців про правила перебування на вулиці в морозну погоду.

Не носіть на морозі металеві прикраси, вони притягують холод.

Не вживайте алкогольних напоїв, «зігрітися " таким чином - міф. Алкоголь сприяє високій втраті тепла.

Перед виходом на мороз необхідно поїсти, це додасть енергії.

Якщо ваша прогулянка обіцяє бути довгою, робіть перерви на чай / каву, щоб відігрітися.

Нагадаємо, погода випробує українців на міцність, синоптики попередили про небезпеку: яким областям дістанеться.

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